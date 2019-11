Tischtennis : TV Erkelenz steht vor einem Umbruch

Tischtennis Der Erkelenzer Traditionsverein hat schwere Zeiten hinter sich, führt aktuell aber die Bezirksligatabelle an. Am Samstag steht das Heimspiel gegen den Tabellendrtten Anrather TK III auf dem Programm.

In der Saison 2016/2017 war der ETV, gemeinsam mit dem Mönchengladbacher Lokalrivalen TuS Wickrath aus der Verband- in die NRW-Liga aufgestiegen. Für viele Spieler war die folgende Saison hart, denn neben weiten Auswärtsfahrten setzte es nur Niederlagen, was den Abstieg zur Folge hatte. Viel schwerer wog jedoch, dass gleich vier Spieler die erste Mannschaft verließen. Der ETV zog die Erste in die Landesliga zurück und plante den Neustart. Dort reichte es dann zwar zu Platz fünf, weil sich aber drei weitere Spieler verabschiedeten, fiel nach langer und kontroverser Diskussion im Abteilungsvorstand die Entscheidung, in der laufenden Spielzeit in der Bezirksliga anzutreten. Mit großen Auswirkungen auf die Reserve, die wegen der Regel des Verbandes nur noch in der 1. Kreisklasse an den Start gehen kann. Was die Spieler akzeptieren, selbst wenn sie ob ihrer Spielstärke lieber höher spielen würden. Das tun sie auch regelmäßig, denn Spieler der Zweiten ergänzen regelmäßig den Kader der Erstvertretung. Möglich ist dies, weil die Erste ihren Heimspieltag auf Freitag gelegt hat.