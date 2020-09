Bezirksliga Westrhein : SG Union vor Derby Favorit

Am Wochenende spielt Dremmen und Würm-Lindern. Foto: imago sportfotodienst

Fußball Sowohl der Tus Dremmen als auch die SG Union Würm-Lindern gehen mit guter Frühform ins Lokalduell. Beide gewann am 1. Spieltag überzeugend.

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Tus Rheinland Dremmen gegen die SG Union Würm-Lindern: Dieser Lokal-Klassiker steht bereits am 2. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Staffel 4 an der Dremmener „Rheinlandkampfbahn“ an. Beide Mannschaften starteten zudem mit Siegen in die neue Spielzeit: Dremmen gewann 4:1 in Eicherscheid und Würm-Lindern besiegte zuhause den FC Roetgen mit 3:2.

„Wir wollen schon etwas mitnehmen“, sagte Gästetrainer „Joe“ Lambertz auf die Frage nach den Erfolgschancen seiner SG bei den „Rheinländern“. Verzichten muss Lambertz allerdings sowohl auf seinen Sohn Mark (Schulterverletzung) sowie auf Steven Kohnen (Rückenprobleme) und Julian Herzog, der wegen eines Kreuzbandrisses länger ausfällt.

„Trotzdem sollten wir in der Lage sein, zu punkten, jedenfalls dann, wenn wir so auftreten wie beim 3:2 gegen Roetgen. Zumindest 70 Minuten haben wir das gut gemacht“, sagt der Trainer. Er räumt aber auch ein, dass nach den beiden Anschlusstreffern von Roetgen durch Ferhat Akar und Alex Keller seine Mannschaft trotz Überzahl noch in Schwierigkeiten geriet.

Dremmen hingegen zeigte sich am 1. Spieltag in der Eifel bei Germania Eicherscheid auch von einem frühen Gegentreffer von dessen Torjäger Nico Wilden (6. Minute) wenig beeindruckt. Vor allem auf Sascha Hochgreef war wieder Verlass. Mit zwei Toren unmittelbar vor der Pause und direkt nach Wiederanpfiff drehte er die Partie. In der Folge standen die Schützlinge von TuS-Trainer Ralph Tellers zwar gehörig unter Druck, hielten aber bis zum Schlusspfiff stand. Vor allem das Vertrauen, das Tellers besonders den vielen jungen Akteuren im Team entgegenbringt, schien sich auszuzahlen.

Geführt unter anderem von den Routiniers Norman Saar, Marcel Holterbosch, David Schürmann und Kapitän Sascha Schopphoven, brachten sie den Vorsprung nicht nur über die Zeit, sondern bauten ihn in der Schlussphase nach Treffern von David Schürmann und Neuzugang Nick Brünker noch auf 4:1 aus.

Das Derby fand in der vorherigen Spielzeit 2019/20 wegen des coronabedingten Saisonabbruchs im Frühjahr nur einmal statt. Würm-Lindern gewann damals am 1. Spieltag zuhause mit 2:0. Favorit ist wohl auch diesmal die SG Union, wird jedoch eine konzentrierte Leistung brauchen, um die drei Punkte mitzunehmen – und dies über die gesamte Spielzeit, nicht nur über 70 Minuten.