Hallenfußball: Gäste aus Langerwehe gewinnen Premiere

Wassenberg Hallenfußball: Beim 45. Viktoria-Cup in Wassenberg gab es erstmals ein Turnier für Ü 50-Mannschaften.

24 Mannschaften, zwei Tage Hallenfußball und mit dem TuS Rheinland Dremmen, dem Oberbrucher BC und dem TuS Langerwehe drei Sieger. So lautet das Fazit des 45. Viktoria-Cups, den die Alt-Herren-Abteilung des 1. FC Wassenberg/Orsbeck in der Sporthalle an der Bergstraße ausgerichtet hat.

Wie immer war zum Beginn des neuen Jahres mächtig was los, und teilweise guter Hallenfußball wurde auch geboten. Besonders bei den Ü 32-Mannschaften, wo acht Teams am Start waren, überzeugte der TuS Rheinland Dremmen. Das letzte Vorrundenspiel wurde mal locker mit 14:0 gegen die SG Rath/Uevekoven gewonnen. Im Halbfinale war der SV Klinkum der Gegner, und am Ende hieß es 3:0 für die Dremmener. Im Finale gegen Blau-Weiß Orsbeck wurde es dann allerdings etwas enger, doch am Schluss stand ein 2:1-Sieg für die Rheinländer auf dem Papier.