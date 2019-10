Turnen : TV Erkelenz turnt weiter in der Landesliga

Turnen: Die Erkelenzer Turnerinnen haben das Ziel erreicht und bilden die einzige Riege im Gladbacher Turngau, die in einer der sieben Ligen des Rheinischen Turnerbundes teilnimmt.

Das ersehnte Ziel ist erreicht: Auch im nächsten Jahr werden die Turnerinnen des TV 1860 Erkelenz die einzige Riege aus dem Gladbacher Turngau sein, die in einer der sieben Ligen des Rheinischen Turnerbundes (RTB) an die vier Wertungsgeräte (Sprung, Barren, Balken und Boden) gehen wird. Damit gehören die ETVerinnen zum Elitekreis von immerhin 56 Mannschaften (von der NRW-Liga, Ober- und Verbandsliga sowie vier Landesligen), die an drei Wertungstagen beim TV Solingen-Ohligs, beim Haaner Turnerbund und schließlich beim TV Herkenrath in Bergisch-Gladbach kämpften. Stolz äußerte sich ETV-Oberturnwartin Monika Nüßer, „dass unser Team in der Landesliga 3 bei keinem der drei Wettkämpfe auf dem letzten Platz gelandet ist, was in den vergangenen Jahren mehrfach zu notieren war“.