Turner-Damen mit Erfolg TuS Porselen schafft die Quali für die Gerätturnen-Landesliga

Die Damen des TuS Porselen haben sich erfolgreich für die Landesliga im Gerätturnen qualifiziert. Diese wurde kürzlich in Solingen klar gemacht. Der Wettkampftag begann mit dem Sprung, als Nächstes stand der Barren auf dem Programm, wo die Turnerinnen mit sauber geturnten Übungen glänzten. Am Balken zeigte die Mannschaft präzise und anspruchsvolle Übungen, was weitere Punkte bedeutete. Der TuS Porselen gehörte zu den wenigen Mannschaften bei denen niemand vom Balken stürzte. Zum Abschluss bewiesen die Turnerinnen ihr Können am Boden. Lotte Meiborg erturnte sich die höchste Punktzahl aller teilnehmenden Turnerinnen. Mia Reimann konnte zudem in der Vierkampf Einzelwertung der rund 100 Teilnehmerinnen den zweiten Platz belegen.