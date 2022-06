Rheinisches Landesfinale : Große Bühne für Porselens Turner

Die jungen Turner des TuS Porselen: Christopher Jansen, Arne Kauth, Alexander Jansen, Tobias Girkens, Richard Puttin und Linus Schommer (von vorne). Foto: TuS Porselen

Turnen Der Nachwuchs des TuS Porselen hat am Rheinischen Landesfinale teilgenommen und sich dort gute Ergebnisse erturnt. Für einige Turner war es der erste Auftritt auf dieser Ebene.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Rheinischen Landesfinale starteten insgesamt zehn Nachwuchsturner des TuS Porselene – teilweise zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere – und kehrten mit guten Platzierungen aus Essen zurück.

Bei den Jungen gingen in der Altersklasse 2011 und jünger gleich fünf Turner des TuS an den Start. Tobias Girkens und Alexander Jansen turnten auf gleichem Niveau und kämpften direkt gegeneinander. An Barren und Reck konnte sich Alexander Jansen leicht absetzen. Aber Girkens erzielte bessere Wertungen an Boden und Sprung und konnte sich somit mit 49 Punkten leicht vor seinem Vereinskollegen (48,55 Pkt.) auf Platz 38 positionieren. Linus Schommer turnte einen soliden Wettkampf mit einem hervorragenden Hocksprung (14,50 Pkt.). Insgesamt erreichte er mit 54,60 Punkten den 22. Platz. Ebenfalls im direkten Wettstreit standen Christopher Jansen und Arne Kauth. Die beiden begannen mit sehenswerten Reckübungen (14,20 Pkt / 13,60 Pkt.), auch am Boden hatte Christopher Jansen trotz eines Fehlers noch leicht die Nase vorn. Beide zeigten starke Sprünge (14,50 Pkt und 14,40 Pkt.). Am Barren legte Christopher Jansen mit einer sehr guten Übung (13,90 Pkt.) stark vor. Arne Kauth hatte sich spontan entschlossen, eine höhere Übung zu turnen, die er im Training noch kaum geübt hatte. Dies gelang ihm hervorragend und er erreichte starke 14,50 Punkte. Am Ende hatte trotzdem Christopher Jansen mit 56,10 Punkten mit zwei Zehntel die Nase hauchdünn vorne und sicherte sich den zwölften Platz vor Arne Kauth auf Platz 13.

In der Altersklasse 2009/2010 ging Richard Puttin an den Start. Er begann mit seiner neuen Übung am Hochreck und konnte sehr gute 14,45 Punkte erturnen. Am Boden turnte er solide und erreichte 14 Punkte. Am Sprung lief sein Überschlagsprung jedoch deutlich schlechter als noch beim Einturnen. Dennoch erhielt er mit 14,80 Punkten noch eine hohe Wertung. Den Abschluss bildete eine gute Barrenübung, für die er 14,50 Punkte erhielt. Am Ende stand für ihn mit 57,75 Punkten Platz 14 zu Buche. „Christopher und Richard können nächstes Jahr noch einmal in ihrer Altersklasse starten, sodass dann für den TuS zwei Top-Ten-Platzierungen möglich wären, das wäre für unseren Verein eine starke Leistung“, sagte Louisa Cüppers vom TuS.