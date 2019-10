Turnen : Die Erfolgspyramide des ETV

Erkelenz Turnen: Erkelenzer Turnerinnen qualifizieren sich nach starken Leistungen in den Disziplinen Balken, Boden, Sprung und Stufenbarren für das Landesfinale des Rheinischen Turnerbundes (RTB) am 30. November in Oberhausen.

So baut man eine sportliche Erfolgspyramide: Beteiligte sich der TV 1860 Erkelenz ursprünglich mit acht Mädchenriegen an den Meisterschaften des Gladbacher Turngaus in Willich-Schiefbahn, von denen sich vier für den Folgewettkampf der Verbandsgruppe I in Kalkar qualifizierten, so lösten jetzt zwei Teams die Fahrkarte zum TC Sterkrade 69 Oberhausen. Dort wird am 30. November das Landesfinale des Rheinischen Turnerbundes (RTB) in der Sporthalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule geturnt. Die Qualifikation für das RTB-Landesfinale, in dem der ETV seit einigen Jahren Dauergast ist und 2017 im Wettkampf 2.4.15 sogar Titelgewinner war, sicherten sich nun zwei Teams (WK 2.4.11 und WK 2.4.13) jeweils als Rangzweite, während die weiteren Teams der WK 2.4.15 und WK 2.4.16 als Rangdritte immerhin auch noch mit aufs Treppchen durften.