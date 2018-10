Türkische Frauen und Mädchen lernen bei der Stadt Hückelhoven Schwimmen

Sieben türkische Frauen und Mädchen nahmen in Hückelhoven am Projekt "Fit fürs Schwimmbad" teil. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Schwimmen: Türkinnen lernen bei der Stadt Hückelhoven Schwimmen und die Baderegeln.

Nach dem Auftakt in der Gemeinde Waldfeucht mit Grundschulkindern wurde nun zum zweiten Mal das Projekt „Fit fürs Schwimmbad“ – diesmal in Hückelhoven – erfolgreich durchgeführt. Initiiert vom Kommunalen Integrationszentrum Heinsberg und dem Kreissportbund Heinsberg sowie dem Kreisverband Heinsberg des Deutschen Roten Kreuzes und unterstützt vom Schulamt des Kreises Heinsberg standen diesmal zugewanderte muslimische Frauen mit Töchtern im Mittelpunkt des Projektes.

Ziel des Projektes sind der Schutz vor dem Ertrinken, besonders in offenen ungeschützten Gewässern, das Kennenlernen der Baderegeln, die Möglichkeiten, an Freizeitangeboten teilnehmen zu können, die Teilnahme am Sportunterricht in der Schule, die Wassergewöhnung und das Interesse am außerschulischen Sport und dem Vereinsleben zu wecken.