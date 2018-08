Trainer und Neue: SV Helpenstein will in der A-Liga unter die besten Drei.

WEGBERG Fußball: Der A-Ligist möchte seine Vorjahresplatzierung noch verbessern. Dafür hat er sich sinnvoll verstärkt, wie Trainer Christian Grün versichert.

Als „sehr sinnvolle Verstärkungen“ sieht der Trainer die neuen Spieler. Gleich drei Akteure wechseln von Liga-Konkurrent SV Brachelen nach Wildenrath. Eine wichtige Rolle soll dabei Kristian Wurzer zukommen, der die rechte Außenverteidiger-Position spielen soll, auf der es zuletzt immer wieder hakte. Für seine Flexibilität bekannt ist Johannes Ziegis. Nach vielen Jahren in Brachelen soll er ab sofort für zusätzliche Stabilität in der Defensive der Helpensteiner sorgen. Ganz andere Aufgaben wird hingegen Milian Post haben: Der dritte Zugang aus Brachelen wird im Angriff agieren und will seine vier erzielten Treffer der Vorsaison nun beim neuen Verein deutlich überbieten. Von Absteiger Sportfreunde Uevekoven kommt Mittelfeldmann Marcel Malek zum SVH, wo er den Spielaufbau unterstützen soll. Eher durch einen Zufall, stößt Hendrik Pistel zum Kader, wie Kapitän Nino Musebrink erklärt: „Weil er aus beruflichen Gründen nach Wassenberg, also um die Ecke zieht, hat er sich uns nach einigen Trainingseinheiten angeschlossen“. Der 23-Jährige lief zuletzt für den SV Holzweiler auf.