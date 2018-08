Trainer und Neue: SC Wegberg startet mit jungen Spielern in neue Saison

Wegberg Fußball: Nach einigen Weggängen steht der Coach des B-Ligisten, Dennis Fischer, wieder vor der Aufgabe, junge Spieler ins Team zu integrieren und eine Mannschaft zu formen.

Doch damit ist die Arbeit des Coaches nicht getan – vielmehr sieht er sich vor der neuen Saison wieder da, wo er schon vor einem Jahr stand. „Da wir viele Abgänge haben, fangen wir eigentlich wieder da an, wo wir vor einem Jahr standen“, sagt Fischer, „mein vorderstes Ziel ist es, aus den vielen jungen Spielern eine erfolgreiche Mannschaft zu formen.“ Was dabei tabellarisch für den SC Wegberg herausspringt, das lässt Fischer ganz bewusst offen: „Das kann ich absolut nicht sagen, es gibt viele Vereine in der Liga, die als potenzielle Aufsteiger in Frage kommen – und dazu zählen nicht nur die Absteiger aus Schwanenberg und Uevekoven. Ich bin wirklich gespannt, wo wir am Ende landen.“