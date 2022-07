Traditionsturnier : Beeck steigt im Rurdorfer Sommercup ein

Szene aus dem Vorjahresfinale, das Beeck 2:1 nach Verlängerung gewann: Meik Kühnel im Duell mit Freialdenhovens Keeper Alex Monath. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball Der Mittelrheinligist bekommt es im Viertelfinale am Mittwoch mit Bezirksligist Concordia Oidtweiler zu tun. Das Standardfinale Beeck gegen Borussia Freialdenhoven ist auch in diesem Jahr wieder möglich.

Wären Wetten beim Rurdorfer Sommercup möglich, würden die Buchmacher mit einiger Sicherheit keine Wetten auf die beiden Endspielteilnehmer annehmen. Denn die waren bei den vergangenen neun Auflagen stets dieselben: Neunmal standen sich im bestbesetzten Sommerturnier der Region der FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven gegenüber – Beeck mal als Regionalligist, mal als Mittelrheinligist, die Borussia stets als Mittelrheinligist.

Alle neun Endspiele gewann dann Beeck. Insgesamt war der Erfolg 2021 der elfte Turniersieg für die Kleeblätter, womit sie sich auch zum alleinigen Rekordhalter bei diesem ebenso lukrativen wie prestigeträchtigen Turnier aufschwangen – Freialdenhoven kommt auf zehn Siege (siehe Info). Das Vorjahresfinale wurde erst spät entschieden: Eine Minute vor Ende der Verlängerung traf Marc Kleefisch zum 2:1.

INFO Alle Sommercup-Sieger im Überblick Elf Siege FC Wegberg-Beeck Zehn Siege Borussia Freialdenhoven Drei Siege Oberbrucher BC Zwei Siege SC 09 Erkelenz, Rhenania Würselen Ein Sieg SC Jülich 1910, SC Altdorf, SG Eschweiler, SC Ederen, Germania Teveren, SV Baesweiler, FSV Geilenkirchen, Alemannia Aachen II

Auch bei der 37. Auflage, die seit gut einer Woche läuft, ist das Standardfinale wieder möglich. Die Borussia hat mit dem 2:0 gegen den Bezirksligisten Grün-Weiß Welldorf/Güsten bereits das Halbfinale erreicht. Dorthin will auch Beeck. Als Gegner wartet im Viertelfinale am Mittwoch ab 19 Uhr Bezirksligist Concordia Oidtweiler.

Ebenfalls im Halbfinale steht Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler nach dem hart erkämpften 3:2 gegen Landesligist Union Schafhausen. Freialdenhoven und Arnoldsweiler bestreiten am Donnerstag nun auch das erste Halbfinale. Das vierte Viertelfinale spielten am Dienstagabend Regionalligist 1. FC Düren und Landesligist BC Kohlscheid aus. Bei Redaktionsschluss war die Partie noch nicht beendet.

Auf den Sieger dieser Partie würde Beeck am Freitag im Halbfinale treffen. Dort würden es die Kleeblätter aber höchstwahrscheinlich nicht mit Dürens Regionalligateam zu tun bekommen, sondern wohl eher mit einer vielleicht verstärkten U23. Denn am Sonntag spielt Düren das große Regionalliga-Derby auf dem Tivoli bei Alemannia Aachen – da wird der Aufsteiger wohl kaum 43 Stunden vorher mit der Erstvertretung in Rurdorf aufkreuzen.

Bei dieser 37. Auflage wartete Veranstalter und Ausrichter FC Rurdorf mit einem neuen Modus auf: Erstmals gab es in der Vorrunde Gruppenspiele mit insgesamt sechs Teams. Der Sieger zog ins Viertelfinale ein – und das war Welldorf-Güsten nach einem 1:0 im Vorrundenfinale gegen Würm-Lindern.

Im Unterschied zu früheren Auflagen nahmen beziehungsweise nehmen nur wenige Teams aus dem Kreis Heinsberg teil. Beeck ist aus dem Erkelenzer Land der einzige Vertreter, dazu kamen Schafhausen und Würm-Lindern.

Den gewohnt hohen qualitativen wie quantitativen Standard bietet auch die 37. Auflage dagegen in Sachen Kulinarik – allen voran natürlich dank der Reibekuchen, quasi seit der Erstauflage das Markenzeichen dieses Turniers, das daher gerne auch „Reibekuchen-Cup“ genannt wird. Dafür versammelt sich in den zwei Turnierwochen jeden Morgen eine fleißige Helferschar, um die für die Reibekuchen nötigen Kartoffeln zu schälen. In Rurdorf gibt es nun einmal stets Frischware – auch daher ist das Turnier landauf, landab sehr beliebt.