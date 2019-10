Tischtennis : Pickens Duell gegen die Vergangenheit

Erkelenzer Land Tischtennis: Im Spiel gegen Hochneukirch wird der ETV-Spielführer gegen Ex-Teamkamerad Egidio Brigante antreten.

Der letzte Spieltag vor den Herbstferien bringt den Tischtennisteams aus dem Erkelenzer Land einige spannende Begegnungen. Herren-Bezirksligist TV Erkelenz trifft am Freitagabend auf alte Bekannte. Beim Heimspiel gegen den JTTC Hochneukirch gibt es ein Wiedersehen mit Egidio Brigante. Hochkirchens Mann am Spitzenbrett war lange Zeit Spieler beim ETV und auch Teil der Mannschaft, die in der NRW-Liga um Punkte gekämpft hat. „Ich muss schon gut spielen, um ihn zu schlagen“, weiß ETV-Mannschaftsführer Frank Picken, der sich auf die Begegnung mit Brigante und Hochneukirchen freut: „Wir sollten gewinnen. Um sie zu schlagen, bedarf es allerdings einer Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen.“