Tischtennis: TV Erkelenz startet erfolgreich in die Rückrunde

Erkelenzer Land Tischtennis: Die Landesliga-Mannschaft des TVE gewinnt mit 9:3 gegen Stolberg-Vicht. Die zweite Mannschaft verliert hingegen zum Rückrunden-Auftakt.

Für die Landesliga-Mannschaft des TV Erkelenz ist der Rückrunden-Auftakt geglückt. Sie hat das vorgezogene Heimspiel gegen den TTC Stolberg-Vicht deutlich mit 9:3 gewonnen. 2:1 stand es nach den Eröffnungsdoppeln, wobei Doppel eins mit Frank Picken und Benedikt Funke fünf Sätze zum Sieg benötigte. Doppel zwei mit Oliver Winkelnkemper und Dirk Twardygrosz verlor knapp in fünf Sätzen. Doppel drei mit Arnd Tulke und Ersatzmann Steffen Hoeppener harmonierte tadellos und siegte klar mit 3:0. In den Einzeln dominierte Erkelenz noch stärker. Lediglich Oliver Winkelnkemper (1:3 gegen Vichts Nummer eins, Tobias Schloßmacher) und Arnd Tulke (2:3 gegen Luca Winandi) mussten ihren Gegnern gratulieren. Vicht musste allerdings auf zwei Spieler verzichten, auf die Nummer zwei und vier. Der ETV hingegen ist ohne Florian Brunn angetreten, zuletzt die Nummer eins der zweiten Mannschaft, zur Rückrunde in die Erste hochgerückt. Nicht so gut gelaufen ist das Spiel der Zweiten des ETV. Beim TTV Einigkeit Süchteln-Vorst gab es eine 3:9-Niederlage. Dabei lief es in den Doppeln sogar ganz gut. Richard Hartkopf und Steffen Hoeppener sowie Markus Halcour und Stefan Ketzler punkteten. Doch in den Einzeln kam bis auf den Sieg von Ketzler gegen Ersatzmann Maximilian Peters (für die Nummer drei, Johannes Seng) gar nichts mehr. Nach ein wenig mehr als zwei Stunden war die dann doch einseitige Partie beendet.