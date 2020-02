Tischtennis : Ligaprimus Erkelenz feiert souveränen Sieg

Tischtennis Der TV Erkelenz hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt. Durch einen 9:4-Erfolg gegen den Tabellenfünften TuS Rheydt-Wetschewell II liegt Erkelenz weiter zwei Zähler vor dem ersten Verfolger Süchteln-Vorst.

Derweil mussten sich in der Bezirksklasse der TTC Baal sowie der TTC Arbeck jeweils mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Baal lag dabei in eigener Halle gegen den TuS Jahn Mönchengladbach zunächst 0:2 in Rückstand, erspielte sich dann jedoch durch einen Erfolg im Doppel und sieben Einzelsiege einen 8:6-Vorsprung. Das letzte Einzel mit Guido Mäurer sowie das abschließende Doppel mit Lars Thönnissen und Michael Lürkens ging jeweils im fünften Satz verloren. Baal bleibt indes Tabellenfünften. Auf den neunten Rang runter ging es für Arsbeck, dass sich bei Borussia Mönchengladbach das Unentschieden erspielte. Der TTC lag allerdings bereits 5:2 und später ebenfalls 8:6 in Führung, doch auch für ihn reichte es am Ende nicht zum Sieg. Bernd Otto und Frank Schmacks verloren das finale Doppel 8:11 im fünften Durchgang.