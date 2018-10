Tischtennis-Landesligist TV Erkelenz ist nach 9:2-Sieg gegen Borussia Brand Siebter

Tischtennis : Erkelenzer Crew gelingt kleiner Befreiungsschlag

Das Doppel Oliver Winkelnkemper (r.) und Stefan Padberg tat sich gegen das Brander Doppel eins etwas schwer. Foto: August Kohlen/Nipko

Erkelenzer Land Tischtennis: Durch den 9:2-Erfolg gegen Brand klettert der ETV auf Tabellenrang sieben.

Dem Landesligisten TV Erkelenz ist im letzten Heimspiel vor der Herbstpause ein schöner Befreiungsschlag gelungen. Das 9:2 in heimischer Halle gegen Borussia Brand bedeutet Tabellenrang sieben, während sich die Aachener Mannschaft auf Platz elf und damit mitten im Abstiegskampf wiederfindet.

Ohne die regulären Stammspieler an Nummer vier, fünf und sechs traten die Brander beim TV Erkelenz an. Und das Fehlen machte sich schon in den Doppeln bemerkbar, die 3:0 an die Erkelenzer gingen. Lediglich Doppel zwei mit Oliver Winkelnkemper und Stefan Padberg tat sich gegen das Brander Doppel eins mit Dirk Höller und Michael Phan etwas schwerer, konnte aber im fünften Satz punkten. In den Einzeln hatte Frank Picken kein Problem bei seinem klaren 3:0 über Andreas Palm. Gegen Höller gestaltete sich die Partie wesentlich spannender: Der Brander führte schon mit 2:0 Sätzen, bevor sich der Erkelenzer Spitzenspieler ins Match zurückkämpfte. Im fünften Satz holte sich Picken in der Verlängerung den Punkt. Auch Winkelnkemper gewann beide Einzel, wobei er gegen Palm über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen musste.

Pech hatte das mittlere Paarkreuz mit Benedikt Funke und Dirk Twardygrosz: Beide verloren ihr erstes Einzel deutlich, bekamen aber nicht mehr die Gelegenheit, die Scharte in einem zweiten Einzel auszuwetzen. Denn nach den beiden Siegen von Stefan Padberg (3:1 gegen Yücel Sam) und Florian Brunn (3:2 gegen Rachid Quindi), der als Ersatzmann für Arnd Tulke eingesprungen ist, war das Spiel schon 9:2 gewonnen.

Jetzt geht es für den TV Erkelenz erst einmal in die Herbstferienpause. Das nächste Saisonspiel ist dann am Samstag, 3. November, bei der DJK Lindern.

Die ETV-Reserve musste in der Bezirksliga eine 6:9-Niederlage beim TuS Rheydt-Wetschewell II hinnehmen. Ohne die nominellen Nummern eins und zwei, Florian Brunn und Thomas Schmitz, wurden die Paarkreuze kräftig verschoben. Die Doppel liefen aus Sicht der Erkelenzer nicht rund: Doppel eins mit Markus Halcour und Stefan Ketzler gewann gegen das Duo Wolfgang Graßkamp und Volker Wendel, dafür verlor Doppel zwei mit Daniel Schlesinger und Simon Häusler in vier Sätzen gegen Sascha Schmitter und Heinrich Winkler. Das Duell der Doppel drei verloren Steffen Hoeppener und Luca Siever glatt 0:3 gegen Nicolas Anson und Marco Völl.

Den 1:2-Rückstand holte der ETV II dann im ersten Durchgang der Einzel auf. Halcour schlug Schmitter im fünften Satz. Schlesinger war gegen Altmeister Graßkamp chancenlos. In der Mitte gewannen sowohl Simon Häusler (3:1 gegen Winkler) als auch Ketzler (3:1 gegen Wendel). Im unteren Paarkreuz gelang Hoeppener ein Sieg gegen Völl, während Siever gegen Anson in drei Sätzen verlor. So lag Erkelenz nach der Hälfte der Einzel 5:4 in Führung.



In der zweiten Einzelrunde gab es jedoch einen herben Einbruch. Nur noch Ketzler holte einen Sieg (3:1 gegen Winkler), alle anderen Partien gingen verloren. Halcour hatte gegen Graßkamp die Chance zu punkten, verlor extrem knapp im fünften, davon zwei Sätze in der Verlängerung. Und auch Hoeppener konnte seinen Kampfgeist im Match gegen Anson nicht in Zählbares umsetzen und verlor nach zweimaligem Satzausgleich im fünften 9:11.

Freud und Leid gab es aus Sicht der heimischen Vereine in der Bezirksklasse. „Es scheint, als hätten wir derzeit einen Lauf“, hatte Baals Mannschaftskapitän Sascha Rudolph vor der Partie gegen den TuS Rheydt-Wetschewell III selbstbewusst verkündet. Danach sah es nach den Eröffnungsdoppeln allerdings überhaupt nicht aus. Alle Doppel gingen an die Gäste. Das mag auch daran gelegen haben, dass Baal ohne die beiden Spitzenspieler Helmut Kroyer und Marko Gantevoort antreten musste. Rheydt-Wetschewell musste auf Spitzenspieler und Altmeister Ernst-Willi Jennessen verzichten.

Doch in den Einzeln lief es für Baal plötzlich rund, obwohl alle Spieler ein Paarkreuz höher antreten mussten – die Ersatzleute kamen sogar aus anderen Spielklassen: Guido Mäurer aus der 1. Kreisklasse, Tobias Marrenbach gar aus der 3. Kreisklasse. Im oberen Paarkreuz punkteten sowohl Michael Lürkens als auch der frischgebackene Ehemann Lars Thönnissen doppelt. In der Mitte holte Manfred Koltermann zwei Siege, Rudolph holte ein 1:1. Im unteren Paar gewann Mäurer zweimal, während der Gegner für Marrenbach zu stark war. So siegte Baal 9:5 und hat damit den zweiten Tabellenplatz erst einmal gefestigt.

Der TTC Arsbeck hingegen ist bei Hochneukirch 2:9 unter die Räder gekommen. Bernd Otto und Frank Schmacks gewannen ein Doppel, Hubert Huben ein Einzel – das war’s. Nach nicht einmal zwei Stunden war das Spiel vorüber.