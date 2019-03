Tischtennis: Kipshoven beendet die Negativserie 

Erkelenzer Land Im Kellerduell gegen Arsbeck gewinnt der Abstiegskandidat nach schneller Führung mit 9:3.

Landesliga: Gelungene Revanche für den Tischtennislandesligisten TV Erkelenz. War der ETV in der Hinserie noch dem TV Düren mit 4:9 unterlegen, konnten sich die Erkelenzer nun über einen 9:1-Heimsieg freuen. Der Sieg bedeutet zugleich den Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Beiden Teams fehlten zwei Stammspieler, doch der Verlust fiel beim ETV überhaupt nicht ins Gewicht, da Fabian Camps und Jan Wehrstedt, beide Spieler der dritten Mannschaft in der 1. Kreisklasse, sowohl miteinander das Doppel als auch jeweils ein Einzel gewannen. Einzig Arnd Tulke kam an diesem Spieltag mit seinem Gegner Julian Heimbach nicht zurecht und musste seinem Gegner gratulieren.