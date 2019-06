Tischtennis : Tischtennis: Picken startet in Erfurt

Tischtennis: Picken startet in Erfurt

Erkelenz/Erfurt Seine Wochenendpläne hat Frank Picken, Tischtennis-Spitzenspieler beim TV Erkelenz, kurzfristig über den Haufen werfen müssen – und ist darüber durchaus auch glücklich.

Denn während die Tischtennisabteilung des ETV das 26. Pfingstturnier in Erkelenz auf die Beine stellt, darf Frank Picken nämlich bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Erfurt antreten. Damit ist er einer von 496 Startern aus ganz Deutschland, die an den drei Turniertagen ihre nationalen Meister im Einzel, Doppel und Mixed ermitteln.