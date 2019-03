Tischtennis-Bezirksklasse: Kipshoven vor Abstiegskrimi

Erkelenzer Land Landesliga: Kein leichtes Spiel steht dem TV Erkelenz am Samstagabend gegen den TuS Porselen bevor. Im Hinspiel verlor der ETV gegen den Tabellenzweiten in eigener Halle mit 4:9.

Bezirksklasse: Ebenfalls am Freitag müssen die TTF Füchse Myhl beim CVJM Kelzenberg II ran. Für beide Teams ist die Saison entschieden: Myhl hat den Klassenerhalt sicher, Kelzenberg ist als Schlusslicht bereits abgestiegen. Am Samstag kommt es zur spannendsten Begegnung der Bezirksklasse: TuS Rheydt-Wetschewell III gegen den TTC Kipshoven, der Achte empfängt den punktgleichen Neunten. Beide Teams stehen auf einem Relegationsplatz und müssen um den Verbleib in der Klasse kämpfen. Und dann greift Myhl am Montag genau in diesen Kampf noch einmal ein: beim Nachholspiel gegen Wetschewell III. „Da sind wir nach aktuellem Stand bis auf den langzeitverletzten Kevin Jarvis komplett“, kündigt Myhls Spielführer Torsten Königs den Gästen einen harten Kampf an: „Es wird eng, aber wir setzen alles daran zu gewinnen.“