Motorsport-Pilot Tim Heinemann Das erste Jahr in der DTM

Nach der Saison ist auch im Motorsport vor der Saison. Schon zwischen den Rennwochenenden standen bei Heinemann erste Gespräche über das kommende Jahr an. Der ideale Ausgang der Gespräche wäre ein weiteres Jahr im DTM-Fahrerfeld. „Gerade als deutscher Rennfahrer ist das Ziel immer die DTM. Jetzt durfte ich am Erfolg schnuppern und habe das Kapitel auf keinen Fall abgeschlossen. Die Erfahrung aus diesem Jahr würde ich im nächsten gerne in positive Ergebnisse umsetzen“, sagt der 26-Jährige. Ein Selbstläufer wird das aber nicht – es braucht wie in diesem Jahr ein passendes Gesamtpaket: „Es wird schwer, so ein Programm zu realisieren. Es liegt nicht in meiner Hand, aber ich hoffe, dass ich den Entscheidungsträgern in dieser Saison zeigen konnte, dass das Vertrauen in mich gerechtfertigt war und meine Geschichte vom Sim-Racing in die DTM weitergehen muss.“