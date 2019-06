Tennis in Erkelenz : Kindergartenkinder schnuppern beim TC Post-SV

Die Kindergartenkinder mit ihren Trainern. Foto: Tennisclub

Erkelenz Zu einem Schnuppertraining waren die „Schulis“ der Katholischen Kindertagesstätte St. Lambertus in Erkelenz zu Gast beim TC Post-SV Erkelenz. Die knapp 20 Mädchen und Jungen, die in diesem Sommer vom Kindergarten in die Schule wechseln werden, wurden nach der Begrüßung in zwei Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe wurde von einem der beiden Vereinstrainer Klaus Hundertmark und Rudi Koch betreut. Die Kinder waren mit vollem Elan dabei und folgten den Anleitungen der Trainer. Übungen mit Tennisbällen und natürlich mit Tennisschläger und Ball standen auf dem Programm. Großer Jubel war zu hören, wenn es gelang, einen ersten Ball mit dem Schläger über das Tennisnetz zu spielen.

Nach 45 Minuten gab es eine Verpflegungspause zum Durchschnaufen. Erdbeeren, Trauben, Äpfel, Melone und rohes Gemüse warteten auf ihre hungrigen Abnehmer. So gestärkt, noch ein Getränk gegen den Durst und schon ging es in die zweite Runde. Dabei wechselten die Gruppen die Trainer, sodass alle Kinder die Gelegenheit hatten, beide Trainer kennenzulernen.

Schnell waren die zweiten 45 Minuten vergangen. Zur Erinnerung an diesen für fast alle Kinder ersten Besuch bei einem Tennisverein wurde ein Gruppenbild gemacht und jedes Kind erhielt für den tollen Einsatz eine Tennismedaille. Den Kindern hat es Spaß gemacht.

(RP)