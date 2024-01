Hinrundenbilanz SV Schwanenberg Das Schlusslicht hat noch Hoffnung

Um gut in die Rückrunde zu starten, bestreiten die Schwarz-Weißen vier Testspiele: Zunächst trifft man am 21. Januar auf die SG Holzweiler/Katzem, am 27. Januar tritt Schwanenberg dann beim A-Liga-Absteiger VfJ Ratheim an. Die weiteren Gegner sind der SC Wegberg aus der Kreisliga B (4. Februar) und die SG Union Würm/Lindern aus der Bezirksliga (7. Februar). „Ich denke, die Mannschaft hat sich mittlerweile gefunden. Ich sehe durchaus das Potenzial, mit dieser Truppe die Klasse zu halten. Klar ist aber auch, dass die ersten drei bis vier Spiele richtungsweisend sein werden“, sagt Kapar. Zum Auftakt erwartet man am 18. Februar den SV Waldenrath-Straeten.