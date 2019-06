Fußball : SV Helpenstein will am Montag ordentlich feiern

SV Helpenstein will am Montag ordentlich feiern

Marcel Leicher, Trainer des SV Helpenstein, will den Aufstieg feiern. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

KREIS HEINSBERG Die Entscheidung in der Fußball-Kreisliga A könnte fallen: Helpenstein ist gerüstet für den Fall der Fälle.

Alle Begegnungen des vorletzten Spieltags in der Kreisliga A werden am Pfingstmontag um 15 Uhr angepfiffen. Und dabei will Spitzenreiter SV Helpenstein die Meisterschaft endgültig klar machen, wie Trainer Marcel Leicher und Vorsitzender Stephan Schmitz unisono betonen: „Nachdem 1:1 der Vorwoche beim FC Randerath/Porselen, haben wir jetzt die Möglichkeit, auf eigenem Platz und vor unserem Publikum die Meisterschaft klar zu machen.“ Zu diesem wichtigen Spiel erwartet der SV Helpenstein die Gäste der SG Katzem/Lövenich, für die das Aufeinandertreffen relativ unbedeutend ist. Daher wollen die Gastgeber möglichst früh zu Treffern kommen, um die Sache schnell zu regeln. Für die eventuelle Aufstiegssause wäre für alle Fälle alles vorbereitet.