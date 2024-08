3:1-Achtungserfolg im Saisontest So schlug der SV Helpenstein den Regionalligisten Borussia II

Der SV Helpenstein hat einen Achtungserfolg gelandet und am Sonntag die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (2:0) besiegt. Das Spiel gegen den Regionalligisten fand im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung der Helpensteiner statt. Bereits am Freitagabend setzte sich der Landesligist in der 2. Runde des Kreispokals mit 5:0 bei der SG Rodebachtal durch. Am Dienstag ist die Mannschaft im Achtelfinale nun beim A-Ligisten TuS Germania Kückhoven gefordert. Ein sattes Programm, welches die Mannschaft von Trainer Timo Rheindorf zu absolvieren hat.