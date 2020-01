Hallenfußball : Helpenstein düpiert den Top-Favoriten Beeck

Hallenfussball Stadtmeisterschaft Wegberg: Der SV verteidigt überraschend den Titel, schlägt im Finale die erste Mannschaft des FC verdient mit 4:2.

So richtig fassen konnten die Helpensteiner das offensichtlich selbst nicht – die Zuschauer in der nur mittelprächtig gefüllten Halle hatten auf alle Fälle ihren Spaß. Erst zum Ende der viertelstündigen Spielzeit betrieben Joy-Slayd Mickels und Armand Drevina noch ein wenig Ergebniskosmetik, brachten Beeck auf 2:4 heran. Was an der faust­dicken Überraschung und der damit geglückten Titelverteidigung des SV aber nichts mehr änderte.