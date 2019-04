Fußball : Helpenstein handelt sich drei Platzverweise ein

Torhüter Tim Kaminski vom SV Helpenstein kann den Kopfball des Millichers Yannik Wersich nicht mehr abwehren. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Kreisliga A: Im Spiel der Helpensteiner gegen Roland Millich ging es besonders hoch her.

In der Kreisliga A kam Spitzenreiter SV Helpenstein nicht über ein 2:2 gegen Roland Millich hinaus. Betrachtet man aber die genauen Umstände dieses Resultates, ist dieses Remis fast schon ein Sieg, aber SVH-Trainer Marcel Leicher war am Ende nur mäßig zufrieden: „Meine Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, und am Ende standen wir mit drei Leuten weniger da. Wenn ich bedenke, dass wir in der Schlussminute fast noch den Siegtreffer gemacht hätten, ärgere ich mich schon ein wenig. Wir werden nun sehen, wie wir die Ausfälle aufgrund der Sperren verkraften werden. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch in der Breite so aufgestellt sind, das zu schaffen. Das ist uns in der Saison schon öfter gelungen.“

Doch der Reihe nach. Nach einem langen Ball in die Spitze, war wieder einmal Millichs Torgarantie Pascal Schostock zur Stelle und brachte den Gast in Führung (23.). Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhten die Roländer auf 2:0 durch Yannick Wersich. Nach dem Seitenwechsel stellte Leicher auf eine Dreierkette um. In der 78. Minute verkürzte Jens Przystaw per Strafstoß auf 1:2. Helpenstein riskierte nun alles und wurde durch den Ausgleich von Alpha Diallo belohnt (83.). Schwer im Magen liegen Marcel Leicher aber die drei Platzverweise gegen sein Team. Marcel Malek sah Rot wegen Nachtreten. Yannik Thiessen und Yannick Fongern durften nach der Ampelkarte jedenfalls früher duschen gehen.

INFO Für Spannung ist gesorgt Noch sind in der Kreisliga A keine endgültigen Entscheidungen gefallen. Doch mit jedem Spieltag spitzt sich die Situation für Teams, die oben stehen, aber auch für abstiegsgefährdeten Clubs, zu. Auf den ersten drei Plätzen hat sich nichts getan, da sowohl Spitzenreiter Helpenstein (50 Punkte), als auch die Verfolger und Anwärter auf Platz zwei, Gerderath und Waldenrath/Straeten, jeweils nur unentschieden spielten. Mit bereits 61 erzielten Toren, steht der SV Helpenstein auch hier an der Spitze. Die wenigsten Gegentreffer aus dem Spitzentrio hat indes der SV Waldenrath/Straeten kassiert (19). Im Tabellenkeller des Kreisoberhauses scheinen beim FSV Geilenkirchen langsam die Lampen auszugehen. Mit 13 Zählern sind es schon jetzt sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. In Gefahr schweben allerdings noch einige Mannschaften. Ab dem achten Rang, den zurzeit der FC Randerath Porselen einnimmt, kann es noch jeden erwischen. Für reichlich Spannung in der Liga ist also gesorgt.

Auch Sparta Gerderath musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Beim FC Randerath/Porselen sprang am Ende ein 2:2 heraus. Patrick Knorn hatte die Sparta in Front gebracht (18.). Die prompte Antwort lieferte Daniel Seibert mit dem 1:1 (21.). Alexander Skrobucha brachte Ra/Po erstmals in Führung (28.), doch Sven Jansen glich noch vor der Pause aus (37.). In Halbzeit zwei fielen dann keine Treffer mehr.

Einen eminent wichtigen Heimsieg feierte der SV Breberen beim 4:0 gegen Schlusslicht FSV Geilenkirchen. Mann des Tages war sicherlich Daniel Root, der gleich drei Treffer zum Erfolg beisteuerte. Das 1:0 für Breberen hatte zuvor Marc Röhlen erzielt (19.). Ebenfalls einen wichtigen Dreier für der SSV Kirchhoven ein. Gegen den SV Golkrath stand am Ende ein 3:1 für die Jungs von Spielertrainer Volker Tholen. Dem 1:0 durch Alan Gebhardt (17.) ließ Jens Haderup durch ein Eigentor das 1:1 folgen (36.). Durch zwei Treffer von Alexander Backus (40. und 47.) blieben die Punkte dann aber in Kirchhoven.

Über einen verdienten 2:0-Heimerfolg freute man sich beim SV Niersquelle Kuckum. Auch wenn das erlösende 2:0 gegen Wanderlust Süsterseel erst in der Schlussminute durch Luca Faenger fiel, meinte Trainer Thomas Portz: „Der Gegner hatte eigentlich während des ganzen Spiels keine klare Torchance. Unsere Einstellung hat heute gestimmt, und nur so geht es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vorige Woche in Breberen nicht verloren hätten, wenn wir so aufgetreten wären wie gegen Wanderlust Süsterseel.“ Dennoch bleibt es zum Klassenerhalt ein steiniger Weg für den SV Niersquelle Kuckum, denn das Team ist aktuell Vorletzter der Tabelle und hat schon zwei Begegnungen mehr ausgetragen, als die direkte Konkurrenz. Das 1:0 hatte übrigens zuvor Simon Esser in der 39. Spielminute erzielt.