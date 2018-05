Sportschießen: Starke Leistungen im Freihandschießen

Kreis Heinsberg Schießen: SSV Tüschenbroich ist auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Zwei Kampftage haben die Luftgewehrschützen des Sportschützenkreises Heinsberg im Freihandschießen absolviert. In beiden Begegnungen demonstrierten die Tüschenbroicher ihre Bereitschaft zur Titelverteidigung. Zum Auftakt stand in der Gruppe I das Aufeinandertreffen mit den Sportschützen Waurichen an. Mit 1149 Ringen gingen die SSV-Schützen als Sieger hervor. Ihr bester Mann war Patrick Hamacher mit 386 Ringen. Mit 385 Ringen stand ihm auf der Gegenseite Alina Heutz aber kaum nach. Für die Wauricher sprangen am Ende 1137 Ringe heraus. Die Sportschützen Rur-Kempen trafen auf die Tüschenbroicher Zweitvertretung. Mit 1134:1124 holten sie sich ihre ersten Punkte. Verlassen konnten sie sich auf Heiner Schlebusch, der mit 392 Ringen einen glänzenden Einstand feierte. Härteste Kontrahentin war Louisa von Ameln (381). Am zweiten Tag kam es zum Tüschenbroicher Bruderduell. Diesmal erzielte David Schumacher 386 Ringe für die erste Garnitur, die mit 1153:1133 Ringen gewann. Erneut war Louisa von Ameln die Beste im Verliererteam mit 382 Ringen. Mit 1133 Ringen schoss sich Waurichen zum Sieg gegen Rur-Kempen. Diesmal konnte Schlebusch mit seinen 389 Ringen die Niederlage mit 1121 Ringen nicht verhindern. Dennis Marzik steuerte 382 zum Punktegewinn für die Wauricher bei.