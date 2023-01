Nur fünf Teams sind beim Hallenturnier dabei Helpenstein ist bei Wegbergs „schlanker“ Stadtmeisterschaft der Favorit

Er selbst werde auch allenfalls als Zuschauer mal in der Halle vorbeischauen – Niklas Siewert werde das Team betreuen. „Wir haben mit Mühe und Not neun Akteure zusammengekriegt, werden mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten. Die Jungs sollen einfach ein bisschen Spaß haben, sich in der Halle die Zeit nett vertreiben“, sagt Marschalk – und wird dann grundsätzlich: „Egal in welcher Halle: So emotional wie früher geht es doch nirgendwo mehr zu, ist das Ganze doch ein wenig langweilig geworden. Von daher denke ich gerne an frühere Zeiten zurück.“