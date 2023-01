Hallenstadtmeisterschaft in Erkelenz Ausrichter Sparta Gerderath freut sich aufs 100-Jährige

Eine Festschrift in gedruckter Form werde es übrigens nicht geben, kündigt Spartas Vorsitzender Heinz Wilms an: „Wir erstellen zwar eine, aber nur in digitaler Form.“ Zurzeit sei man dafür intensiv auf Suche nach Infos. „Die Festschrift zum 75-Jährigen haben wir natürlich noch, doch aus den vergangenen 25 Jahren fehlen noch viele Daten. Ich hoffe, wir kriegen die noch alle zusammen.“ Quasi als Auftakt der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag darf der Verein nun aber erst einmal die Erkelenzer Stadtmeisterschaft in der Karl-Fischer-Sporthalle ausrichten – und das tut die Sparta dort am Samstag ab 12 Uhr. Zwölf Vereine sind dabei – es fehlt Viktoria Katzem (siehe Info).