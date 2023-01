In der Ratheimer Sporthalle Borussia Hückelhoven lädt zur Stadtmeisterschaft ein

Eingebettet in seine Jubiläums-Veranstaltungsreihe „100 Jahre Borussia Hückelhoven“ richtet der Verein in der Ratheimer Sporthalle die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball aus. Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung findet nun wieder eine „SM“ statt. Das gesamte Turnier wird am Sonntag ausgespielt, wobei der erste Anpfiff um 11 Uhr erfolgt. Wird der Turnierplan eingehalten, so sollen ab 17 Uhr die beiden Halbfinalbegegnungen starten, das Finale beginnt um 17.40 Uhr. Insgesamt nehmen elf Vereine am Turnier teil, aufgeteilt in zwei Gruppen. Die jeweils beiden besten Teams qualifizieren sich für die Vorschlussrunde.