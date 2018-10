Sportschützen-Vorsitzender Gottfried Mevissen ehrt erfolgreiche Einzelschützen und Teams der Rundenwettkämpfe

Sportschießen : Sportschützen für Trainingsfleiß belohnt

Kreis Heinsberg Sportschießen: Rege Beteiligung an der Herbstversammlung der Sportschützen des Kreises Heinsberg.

(schn) Im vollbesetzten Bürgerhaus in Waurichen begrüßte der Vorsitzende des Sportschützenkreises Gottfried Mevissen die Sportschützen des Kreises Heinsberg zur Herbstversammlung. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder kam man gleich zu dem Tagesordnungspunkt, weswegen die meisten der Anwesenden angereist waren: Zu der Siegerehrung der besten Einzelschützen und Mannschaften bei den Rundenwettkämpfen. Das Überreichen der vielen Pokale und Anstecknadeln übernahm der Vorsitzende persönlich. Für die Durchführung der Wettkämpfe und Veröffentlichung der Ergebnisse in der Tagespresse war Bert Schnitzler als RWK-Obmann verantwortlich.

Bert Schnitzler wartete zu Beginn mit einigen Zahlen auf. So hatten sich in diesem Jahr 15 von 23 Vereinen an den Rundenwettkämpfen beteiligt. An den fünf Disziplinen nahmen 190 Schützen und 39 Schützinnen teil. Das Gros der Teilnehmer startete bei den Aufgelegtwettbewerben: 126 waren es beim Schießen mit dem Luftgewehr, 56 mit dem Kleinkalibergewehr. Zum Freihandschießen mit dem Luftgewehr kamen 51, zu den Vergleichen mit der Luftpistole 34 und mit der Sportpistole 22 Bewerber.



Anschließend informierte Sportwart Heinz Peters über die Kreismeisterschaften des Sportjahres 2019. Die Meldungen dazu müssen bis zum 12. Oktober vorliegen. Beginn der Wettbewerbe ist bereits am 1. November. Marie-Sofie Mevissen als Damenleiterin des Kreises sprach dem SV Büch ihren Dank für die Ausrichtung des Ladies-Cups aus. Sieger wurden die Sportschützen Effeld, die diese Veranstaltung im kommenden Jahr austragen werden. Mit der Terminvergabe für die Jahreshauptversammlung am 4. Februar 2019 in Tüschenbroich beendete Gottfried Mevissen die Versammlung, nicht ohne sich vorher für die rege Beteiligung an diesem Abend bedankt zu haben.