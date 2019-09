Sportschießen : Sportgeräte ein letztes Mal gepackt

Kreis Heinsberg Schießen: Bei den Sportschützen des Kreises Heinsberg sind mittlerweile die letzten Entscheidungen gefallen. Ermittelt sind nun die besten Teams und Einzelschützen.

In der Gruppe I zogen die Schützen des SSV Tüschenbroich I ihre Siegesserie bis zum Schluss durch. Auch die eigene Zweitvertretung konnte sie nicht bremsen und unterlag trotz sehr guter Leistungen mit 941,3:945,3 Ringen. Mit Spitzenergebnissen warteten Dieter Mingers mit 316,5 Ringen für die erste Garnitur und Horst Vorstedt mit 316,4 für die „Zweite“ auf.

Die Sportschützen Effeld mussten ihren sicher geglaubten Vizetitel im letzten Kampf an die Sportschützen Waurichen abgeben. Trotz Heimvorteils gingen die Punkte bei 934,6:937,6 Ringen an die Waurichner. Frank Künkels (313,7) und Christoph Reiners (313,9) waren die treffsichersten Schützen.

Die Einzelwertung ging an Dieter Mingers mit einem Durchschnitt von 316,24 Ringen vor Ferdi Damm (Waurichen / 315,56), Rolf Monius (Tüschenbroich / 314,98), Uwe Willems (Niederkrüchten / 314,64) und Leo Tappeßer (Tüschenbroich / 314,20).

In der Gruppe II blieben auch die Sportschützen Effeld II ohne jeglichen Punktverlust. Auf ihrem eigenen Gelände setzten sie sich gegen Waurichen II souverän mit 942,9:931,9 Ringen durch. Mit einem Klasseergebnis von 316,6 Ringen wartete erneut Claudia Caron auf. Hans-Josef Wacker von der Gegenseite konnte mit 311,4 Ringen nur applaudieren.

In der Gruppe IV hatte Süsterseel II gegen Wegberg II keine nennenswerte Chance. 888,9:917,0 hieß es am Ende einer Partie, in der die Wegbergerin Petra Amend mit 309,1 Ringen das beste Kampfergebnis erzielte.