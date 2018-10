Sportschießen: 28 Polizeisportschützen beim Euregio-Cup des SSF Wegberg abgezogen

Wegberg Sportschießen: 28 Polizeisportschützen beim Euregio-Cup abgezogen. Düsseldorf schoss überragend, aber auch der Gastgeber.

Dass die europaweit beachteten Ereignisse in und rund um den Hambacher Forst starken Einfluss auf die zum neunten Mal von den Schießsportfreunden (SSF) Wegberg ausgerichteten Euregio-Cup nehmen würde, das hätte sich SSF-Vorsitzender Karl-Heinz Gerlach kaum vorstellen können. Doch er und sein bewährtes Organisationsteam wurden auch damit fertig, dass von der neuen Rekord-Starterzahl von gemeldeten 120 immerhin 28 Teilnehmer kurzfristig absagen mussten, weil diese in Polizeisportvereinen organisierten Schützen zu hoheitlichen Einsätzen im Hambacher Wald abgeordnet worden waren.

Auf den modernen Schießsportanlagen, die gleich neben dem Beecker Waldstadion eingerichtet sind, wurde wahlweise mit Großkalibersportpistolen Kal. 9 mm und .45ACP sowie den Großkalibersportrevolvern Kal .38 Spezial, .357 Magnum und .44 Magnum gezielt und geschossen. Ziel war es, in viermal je fünf Schuss Präzision (je 150 Sekunden) und Duell viermal je fünf Schuss (zusammen 20 Sekunden) möglichst das Zentrum der Zehnerringscheibe zu treffen.Herausragend präsentierten sich die für SVB-Bezirksregierung Düsseldorf zielenden Patric Theisel und Holger Getzke mit 371 und 369 Ringen. Danach wurden gewertet: 3. Jörg Drösser (Euro Bullets Krefeld), 4. Arndt Müller (SSF Wegberg), 5. Dieter Stassen (SVB Düsseldorf), 6. Rüdiger Zeh (Euro Bullets Krefeld), 7. Robert Gisbertz, 8. Michael Buntrock (beide SSF Wegberg), 9. Thomas Dohmen (SLG Viersen) und 10. Jan Kickel (BDS Halstenbek/Niederlande).War der Gastgeberverein mit drei Aktiven unter den Top-Ten bei den Herren schon stark vertreten, gab es in der Damenwertung noch eine umjubelte Steigerung mit sogar zwei Plätzen auf dem Siegertreppchen: Den Euregio-Cup holte sich Ulrike Barth, und Bronze ging an Silvia Buntrock. Den Vizesieg hatte Susanne Theisel (SVB Bezirksregierung Düsseldorf) notieren lassen.