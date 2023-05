Mit Schiri Stegemann und Olympia-Hoffnung Ruppert Deshalb war die Sportlergala des Kreis Heinsberg so beeindruckend

Keine Frage, Stegemann hat in den Tagen danach auch medial einen Spießrutenlauf mitgemacht. „Ich habe keine ganz so einfach Woche hinter mir“, bekannte er am Samstagabend in der ausverkauften Oberbrucher Festhalle. Dort war er bei der 11. Auflage der Sportgala des Kreissportbunds Heinsberg der Überraschungsgast. „Erst am Freitagabend hat er zugesagt“, informierte WDR-Radio-Sportreporter Marc Eschweiler, der als Moderator gekonnt durch das pralle viereinhalbstündige Programm führte.