Fußball : 1:0 – Frauen der Sportfreunde Uevekoven stehen im Finale

Wegberg Etwas mehr als zwei Monate ist es her, dass die Frauenmannschaft der Sportfreunde Uevekoven ein Pflichtspiel bestritten hat. Damals war es für den Mittelrheinligisten das letzte Ligaspiel der vergangenen Saison gegen den SV Eintracht Hohkeppel, das die Sportfreunde mit 2:0 für sich entschieden.

Nun stand im Kreispokal am Sonntag das erste Pflichtspiel der Saison an – und auch hier behielten die Sportfreunde ihre weiße Weste. Allerdings war das Halbfinalspiel – im Viertelfinale hatte Uevekoven noch ein Freilos – bei weitem nicht so souverän und deutlich wie die Resultate der Vorbereitungsspiele. Beim SV Viktoria Waldenrath/Straeten, dem Ligakonkurrenten in der Mittelrheinliga, siegten die Sportfreunde denkbar knapp mit 1:0.