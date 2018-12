Frauen-Fußball: Uevekoven wird Favoritenrolle bei Hallenkreismeisterschaft gerecht

Erkelenz Frauen-Fußball: Die Sportfreunde gewinnen ungeschlagen den Titel, setzen sich im Finale gegen den VfR Unterbruch mit 3:1 durch.

Bereits in der Vorrunde trafen die beiden Mannschaften aufeinander: Das erste Spiel in der Gruppenphase stellte so gleich das Topspiel dar, das der Landesligist Unterbruch mit 0:4 jedoch deutlich verlor. Die Sportfreunde Uevekoven setzten mit dem ersten Sieg bereits ein Zeichen, beim zweiten Spiel der Vorrunde wurden die Sportfreunde aber vom SC Selfkant etwas überrascht: Die Mannschaften trennten mit sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Das letzte Vorrundenspiel gegen den SV Immerath gewannen die Uevekovenerinnen jedoch wieder deutlich und zogen so als Gruppenerster ins Halbfinale ein, dicht gefolgt von dem VfR Unterbruch, der gegen den SC Selfkant wie den SV Immerath je 4:0 siegte.

Den Titel machten schließlich Uevekoven und Unterbruch unter sich aus: Nach dem Sieg in der Vorrunde starteten die Sportfreunde eher gelassen ins Spiel und nutzten die ersten Torchancen. Nicole Bertrams erzielte per Freistoß das 1:0, nur wenig später traf Joana Herrmann aus einem Zweikampf heraus ins Tor. Nachdem der Mittelrheinligist weitere Male an der Torhüterin aus Unterbruch scheiterte, legte der VfR nach: In der achten Minute der zwölfminütigen Spielzeit traf Miriam Senft zum 1:2 und erzielte so den Anschlusstreffer. Das machte den Uevekovenerinnen aber nur wenig aus: Kurz vor Spielende erhöhte Jana von den Driesch auf 3:1 und machte so den verdienten Sieg für die Sportfreunde klar, die sich über das vom Vorstand des Ausrichters Schwanenberg übergebene Preisgeld und einen Pokal freuen konnten.