Fußball : Spartas Kampf um den zweiten Tabellenplatz

Die Helpensteiner (graues Trikot) sind schon aufgestiegen, die Gerderather in Grün wollen ebenfalls rauf in die Bezirksliga. Foto: August Kohlen

KREIS HEINSBERG Fußball: Helpenstein ist in der Kreisliga A schon durch, Gerderath würde am letzten Spieltag gerne folgen.

Vorhang auf zum letzten Akt, heiß es in der Kreisliga A, wo der abschließende Spieltag ansteht.

Wie ist der Stand der Dinge? Der SV Helpenstein steht seit dem vorigen Wochenende als Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Klar ist auch der Abstieg des FSV Geilenkirchen in die Kreisliga B. Dennoch ist für Spannung gesorgt, denn sowohl der Kampf um Platz zwei als auch die Abstiegsfrage sind noch nicht geklärt. Um den zweiten Platz, der wohl auch zum Aufstieg reichen wird, kämpfen Sparta Gerderath und der SV Waldenrath/Straeten. Die bessere Ausgangsposition hat dabei die Sparta, der bereits ein Punkt im letzten Heimspiel der Saison reichen würde. Und da Absteiger Geilenkirchen an der Spartastraße vorstellig wird, sollte es schon schwarz schneien, ehe Gerderath es nicht schaffen sollte. Konkurrent Waldenrath/Straeten empfängt zu Hause Meister Helpenstein. Die Gäste, die nach der Partie mit einem Planwagen die Rückfahrt bestreiten, wollen trotz Meistertitel alles geben, wie Trainer Marcel Leicher deutlich sagt: „Nur weil wir schon durch sind, heißt das nicht, dass wir jetzt Kirmes-Fußball spielen. Ich möchte die Spielzeit und meine Zeit als Trainer sauber abschließen.“