Jugendfußball : Sparta Gerderath lädt zu ihrer 34. Jugendwoche ein

Erkelenz Jugendleiterin Gertrud Schuler und ihr Team haben in den kommenden Tagen noch alle Hände voll zu tun, denn von heute an bis Sonntag, 3. Juni, findet bei Sparta Gerderath die 34. Jugendturnierwoche auf der Anlage an der Spartastraße statt. In sechs Altersklassen werden sich mehr als 50 Jugendmannteams messen - von den Bambini bis zur A-Jugend ist fast alles vertreten. Fast: Das Turnier der C-Jugend fällt aus. Dennoch dürfen sich die Besucher auf fünf Tage Fußball freuen: Los geht es am Mittwoch, 30.

Mai, um 18 Uhr mit einem Turnier für Betreuer, am Donnerstag, 31. Mai, folgen dann die D-Jugendlichen ab 10 Uhr, die Bambini ab 14 Uhr und die A-Jugendlichen ab 17 Uhr. Der Freitag, 1. Juni, ist dann ganz den B-Junioren vorbehalten: Sie spielen von 17 bis 21 Uhr ihren Turniersieger aus. Am Samstag, 2. Juni, folgt die F-Jugend von 11 bis 15 Uhr, während die E-Jugend am Sonntag, 3. Juni, die Sportwoche ab 11 Uhr beschließt.

(HSp)