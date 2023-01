Außenseiter zieht überraschend in Endrunde des Sparkassen Cups ein Kreisligist Ay-Yildizspor Hückelhoven düpiert die Favoriten

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es endlich wieder so weit, durften die Fußballer der Region wieder in die Halle, um da ihrer Leidenschaft nachzugehen. In der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle hatten dazu jetzt auch wieder sechs Mannschaften des Fußballkreises Heinsberg Gelegenheit, sich zu beweisen. In der 37. Auflage des Aachener Sparkassen-Cups ging es am Dienstagabend darum, sich in der Heinsberger Vorrunde – die Kreise Düren und Aachen folgen – für die Finalrunde am Samstag in Aachen zu qualifizieren.