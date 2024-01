Hallenfußballturnier der Fußballerinnen Hilfarths Frauen schaffen es ins Halbfinale des Sparkasse-Cups

Der freute sich im Anschluss über viel Lob für die Ausrichtung – sowohl vom Veranstalter als auch von Teilnehmern. „Wie es ausschaut, werden wir 2025 zum dritten Mal in Folge den Sparkassen-Cup ausrichten. Und dann möchte ich auch mal ganz oben auf dem Treppchen stehen“, verriet Sodekamp. Die Resonanz sei nicht ganz so gut wie im Vorjahr gewesen. „Der Hückelhovener Neujahrsempfang und die Hilfarther Herrensitzung, die am selben Tag stattfanden, haben uns schon einige Zuschauer gekostet.“