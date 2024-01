Heinsberger Vorrunde im Sparkassen-Cup SC 09 fährt nach Aachen, Helpenstein hofft noch

Seine Jungs können nun in der Tat Aachener Hallenluft schnuppern. Denn dem Sieg beim eigenen Erka-Cup an gleicher Stätte ließen die Blau-Weißen nun den Sieg in diesem Vorrunden-Turnier folgen und lösten damit das Ticket für die Endrunde am Samstag in Aachen. Helpenstein, das bereits im vergangenen Jahr in Aachen dabei war, kann dies auch noch schaffen – als besserer Finalist gegenüber dem Dürener Kreisentscheid, der am Mittwoch gespielt wird.