Volleyball: Auf Tuchfühlung zum Spitzenduo

Hückelhoven Volleyball: Auf Rang drei haben die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim die erste Hälfte der Saison beendet. Aus acht Spielen stehen fünf Siege zu Buche und 14 Punkte. Im neuen Jahr werden dann noch zehn Partien folgen, in denen es den guten Trend zu bestätigen gilt.

Alles andere als gut verlief für die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim die Vorbereitung auf die Spielzeit 2018/19 – umso bemerkenswerter ist der dritte Tabellenplatz, mit dem die Ratheimer das Spieljahr abgeschlossen haben. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt: Wie ein roter Faden ziehen sich arge Personalsorgen durch die Saison, so dass Trainer Hans Steffens immer wieder improvisieren musste. Nicht nur einmal standen dem Trainer nur wenig Wechselalternativen zur Verfügung, bei Aufsteiger Germania Windeck musste mit Tobias Winkels sogar ein Spieler reaktiviert werden, damit das Team überhaupt antreten konnte. Dennoch: Mit fünf Siegen aus acht Spielen legten die Ratheimer ein tolle Bilanz aufs Parkett, die in der Oberliga-Geschichte des Vereins nur von der aus dem Vorjahr getoppt werden konnte. Es bleibt also abzuwarten, ob der VC das Niveau halten kann oder einen ähnlichen Einbruch wie in der vergangenen Saison erlebt, wo es am Ende fast noch knapp wurde mit dem Klassenerhalt.