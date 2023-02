Geldtöpfe von Bund und Land So profitieren Heinsberger Sportvereine von Fördermittel

Liegt die Bewilligung von der Bezirksregierung vor, setzt der KSB Weiterleitungsverträge bis zum 10. Juli 2023 auf. Der Durchführungszeitraum (Kaufvorgang) beginnt mit Erhalt des Weiterleitungsvertrages und endet spätestens am 15. September 2023. Für die Beschaffung sind mindestens drei Angebote einzuholen. Das Verfahren und die Ergebnisse müssen die Vereine schriftlich dokumentieren. Der KSB leitet die Nachweise gesammelt dann an die Bezirksregierung weiter. Auf Basis dessen erhält der KSB dann die Mittel und zahlt sie an die Vereine aus.