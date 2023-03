Kurweilige Ehrungen und Anekdoten So lief die Sportlerehrung der Jahre 2021 und 2022 in Wegberg

Im einst entscheidenden Aufstiegsspiel in Hürth-Knappsack lag Hummelsheim 0:6, 0:5 und 15:40 hinten, hatte so direkt schon mal zwei Matchbälle gegen sich. Es drohte also die Höchststrafe 0:6, 0:6. Doch diese beiden Matchbälle wehrte er ebenso ab wie im weiteren Verlauf sechs weitere. Am Ende gewann er noch 0:6, 7:6, 7:5 und sicherte so Wegbergs 5:4-Erfolg. „Damit stieg erstmals ein Wegberger Herrenteam in die 1. Verbandsliga auf“, erläuterte Hummelsheim selbst.