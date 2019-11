Handball im Bezirk : HSV-Damen schlagen Rheydt

Handball-Bezirksliga Knappe Spiele bei den Bezirksliga-Damen: Die Wegberger Frauen sicherten sich den dritten Tabellenplatz, während der ASV Rurtal eine knappe Niederlage kassierte.

ASV Rurtal Hückelhoven - ATV Biesel II 23:26. In das Spiel gegen den Tabellenzweiten starteten die Frauen des ASV mit viel Power, so dass es bereits nach einer Viertelstunde 10:8 stand. „Einige Pfostentreffer und Nachlässigkeiten erlaubten den Gästen mit 11:11 auszugleichen“, resümierte Trainer Holger Schmitz die erste Halbzeit. Durch eine konsequentere Abwehrarbeit gelang den Gästen vor der Pause nur noch ein Treffer, so dass die ASV-Damen mit einer Führung in die Pause gingen. „In der zweiten Halbzeit wurden viele Bälle in der Abwehr erkämpft, die daraus möglichen Tempogegenstöße allerdings fahrlässig verschenkt“, so Schmitz. Nach dem Ausgleich zum 18:18 ging der ATV Biesel erstmalig in Führung, das Heimteam konnte aber schnell zum 22:22 nachziehen. „Bis kurz vor dem Ende blieb es ein spannendes und enges Spiel – letztlich mit dem glücklicheren Ende für die Gäste“.