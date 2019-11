Fußball-Kreisliga A : Kuckum fährt erste Auswärtspunkte ein

Fußball-Kreisliga A Kuckumer atmen nach Sieg gegen Hilfarth auf. Zwei der fünf angesetzten Nachholspiele fielen wieder aus.

Der Samstag vor dem Totensonntag sollte eigentlich dazu dienen, die verzerrte Tabellensituation in der Kreisliga A durch einige Nachholbegegnungen zu entschärfen. Doch zwei der fünf angesetzten Partien wurden wiederum zum Opfer der Wetter-Verhältnisse. So hatten die drei Erstplatzierten der Liga, Roland Millich, TuS Kückhoven und SV Waldenrath/Straeten, durch die Absagen nicht die Möglichkeit, ihre guten Positionen weiter zu festigen. Freude herrschte indes beim SV Golkrath nach einem deutlichen Sieg über Wanderlust Süsterseel und beim SV Niersquelle Kuckum, der in der Saison seine ersten Auswärtszähler einfuhr.