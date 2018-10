Wegberg Tennis: Sieben Teams des TC Wegberg schaffen Aufstiege.

In der Sommersaison gingen für den TC Wegberg 19 Mannschaften auf Punktejagd, darunter fünf Jugendmannschaften. Sieben Teams gewannen ihre Gruppen und erreichten damit den Aufstieg. Zwei Teams konnten den Abstieg nicht vermeiden, alle anderen Vertreter des Vereins landeten in ihren Gruppen im Mittelfeld. Damit blickt der TC Wegberg auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Im einzelnen stiegen folgende Mannschaften auf: Juniorinnen, Junioren, 3. Damen 40, Damen, Herren 50, Herren 60 und Damen 40. Die Damen 40 um Gerty Kamps, Ellen Küppers, Astrid Hameleers und Kerstin Müller-Broich spielten eine fulminante Saison, steigen in die Oberliga auf. Die Herren 60 schafften den Aufstieg mit weißer Weste, die Herren 50 machten den Aufstieg mit einem 8:1-Sieg am letzten Spieltag perfekt. Es spielten: Theo Pingen, Dietmar Hören, Jürgen Disselhoff, Joachim Bonsels, Jost Rübel, Uwe Bücker, Luc Hameleers, Claus Hummelsheim und Michael Braun.