Hallenfußball : Zweiter: Würm/Lindern rockt auch die Aachener Halle

Aachen Hallenfußball: Die SG unterliegt vor 1200 Zuschauern im Sparkassen-Cup-Finale Ligarivale Donnerberg 3:4.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Ausgiebig hatte Bezirksligst SG Union Würm/Lindern vergangenen Mittwoch seinen Überraschungssieg bei der Heinsberger Vorrunde des Aachener Sparkassen-Cups, des bestbesetzten Hallenturniers der Region, in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle gefeiert: Die Jungs saßen noch so lange in ihrer Kabine bei einem Kasten Bier zusammen, dass sie von Ausrichter SC 09 Erkelenz beim Kehraus glatt „übersehen“ wurden: Die Halle wurde abgeschlossen – drin noch die SG-Kicker. Kurz darauf hatten diese aber ihre Freiheit wieder.

Auch am Samstag, nach der Endrunde in der Aachener Halle an der Neuköllner Straße, zelebrierten die Würm/Linderner wieder eine ausgiebige dritte Halbzeit. Dazu hatten sie auch erneut allen Grund: Die SG wurde überraschend Zweiter. Erst im Finale stoppte sie Ligakollege FSV Columbia Donnerberg, gewann 4:3. Zur Pause führte die SG noch 1:0 durch ein Tor von Jan-Niklas Janes (8.). „Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann aber einen größeren Hänger gehabt, fehlten die Körner“, merkte SG-Coach Hermann-Josef Lambertz an. Marvin Meurer (13.), zweimal Turnierschützenkönig Fitim Kaciku (13.+16.) und Antonio Bernal-Garcia (20.) nutzten das weidlich aus, brachten den FSV 4:1 in Front. In den Schlusssekunden der 20-minütigen Spielzeit betrieben Yannik Schlömer und René Lambertz aber noch ordentlich Ergebniskosmetik.

In die Endrunde gestartet war die SG mit einem 5:4 gegen Landesligist SV Rott. Die Tore schossen Schlömer (2), Janes, René Lambertz und Pascal Thora. Da anschließend Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven Rott 5:2 bezwang, war klar, dass Würm/Lindern die Borussia schlagen musste, um ins Endspiel zu kommen. 2:2 stand es in der sehr ausgeglichenen Partie bis 50 Sekunden vor Schluss, nachdem Felix Klee die SG zweimal in Führung geschossen hatte. Yannik Schlömer erzielte dann das Tor zum 3:2-Endstand. Was rund 100 stimmgewaltige Würm/Linderner Schlachtenbummler frenetisch feierten.