Erkelenzerin bei zwei Rennen dabei Nina Holt für Olympische Spiele nominiert

Nach ihrem Titel über 100 Meter Freistil Ende April bei der Deutschen Meisterschaft war ihr ein Platz für die olympischen Staffelrennen nur noch in der Theorie zu nehmen. Und so kam es auch: Jetzt wurde sie als Mitstreiterin für die 4x100m-Lagen-Staffel und zusätzlich für die Mixed-Staffel in dieser Disziplin aufgestellt. Einen Nominierung in der 4x100m-Freistil-Staffel, für die sie ebenfalls favorisiert ist, steht noch aus. Zum olympischen Einzelrennen über 100 Meter Freistil wird sie es wohl eher nicht schaffen, da mit ihrer momentanen Bestzeit von 54,22 Sekunden zwar schnellste Sprinterin Deutschlands ist, damit die Olympia-Norm 53,61 aber noch nicht erreicht hat.