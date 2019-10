Schwimmen : Erkelenzer dominieren Landesmeisterschaft

Kreis Heinsberg Schwimmen: Elaine Burdich, Julius Bodenburg und Johanna Bodenburg sammeln Titel in Haltern am See.

(RP) Die Freischwimmer der DLRG-Ortsgruppe Erkelenz haben bei gleich zwei Wettbwerben auf sich aufmerksam gemacht. Zunächst stand in Haltern am See die Freiwasser Landesmeisterschaft an. Dort sicherte sich Elaine Buderich (Altersklasse 13/14, w) nach Siegen in den Ocean Disziplinen Rettungsbrett, Rettungsski und Brandungsschwimmen sowie einem zweiten Platz beim Beach Flag souverän die Landemeisterschaft. Auch Julius Bodenburg (AK 12, m) überzeugte in den Ocean Disziplinen und feierte am Ende, ebenso wie Johanna Bodenburg (AK12, w) den Landesmeistertitel. Einzig Jonas Bodenburg, der in der Alterklasse 13/14 antrat, musste sich nach einem spannenden Duell gegen Ron Mattick aus Hochneukirch mit der Silbermedaille begnügen.