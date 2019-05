Schießen : Schießen: Uwe Petermann-Janclas führt die Siegerriege an

Schießen: Uwe Petermann-Janclas führt die Siegerriege an

Hückelhoven Der SSV Rurtal Hückelhoven richtete die Meisterschaften mit Kurzwaffendisziplinen im Bezirk 5 des Landesverbandes 4 im BDS mit nochmals gesteigerten Teilnehmerzahlen auf dem eigenen Schießstand am Bergerhof im Hückelhovener Ortsteil Kleingladbach erfolgreich aus.

Die Rurtaler Sportschützen beteiligten sich bei den Großkaliber-Disziplinen in Präzision und sammelten 15 Meister- und elf Vizemeistertitel sowie acht dritte Plätze ein. Als erfolgreichster Schütze der Rurtaler Gastgeber zeigte sich Uwe Petermann-Janclas mit viermal Gold und zweimal Silber, gefolgt von Dietmar Jahn (2-1-0).

Mit der Pistole 9 mm schaffen jeweils Bronze Gabi Moosmeier (Damen) und Harald Leidereiter (Alt) mit 161 und 180 Ringen. Dietmar Jahn (Senioren) setzte sich mit 194 Ringen gekonnt an die Spitze vor Uwe Petermann-Janclas, der mit 192 Ringen aufwartete. Gefolgt von Franz-Josef Claßen, der durch 181 Ringen auch noch den Sprung auf’s Treppchen schaffte. Die Supersenioren waren bis zum sechsten Platz unangreifbar. Josef Paczyna, Friedel Landen (je 185) und Gunnar Friesendorf (181) waren die Platzierten. In der Teamwertung kamen die Rurtaler Sportschützen in Folge bis zum fünften Platz. Das Siegerteam erreichte 555 Ringe mit Friesendorf, Jahn und Leidereiter. Mit der Pistole Kaliber .45 holte Arnd Klingen (Alt) Silber durch 182 Ringe. Uwe Petermann-J. war mit 193 Ringen erfolgreich.